Хиросима и Нагасаки ждут рекордное число незваных гостей

На этой неделе Япония отмечает трагическую дату — 80-ю годовщину атомных бомбардировок со стороны США. После прошлогоднего скандала с бойкотом памятной церемонии западными послами власти Хиросимы и Нагасаки пошли на беспрецедентный шаг, отказавшись от формальных приглашений на траурные церемонии и дав иностранным дипмиссиям право самостоятельно принимать решение о присутствии. Тактика оказалась эффективной: в этом году церемония обещает собрать представителей рекордного числа стран и регионов. По данным Kyoto, их число может составить порядка 120, включая Тайвань и Палестину, которых ранее на мероприятие никогда не звали. Впервые с 2022 года будут представлены и Белоруссия с Россией, которых Токио с начала конфликта на Украине не приглашал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Нагасаки несут тело погибшего в результате атомной бомбардировки США, август 1945 года

Фото: Reuters Жители Нагасаки несут тело погибшего в результате атомной бомбардировки США, август 1945 года

Фото: Reuters

Ежегодно 6 августа в 8:15 по местному времени в мемориальном парке Хиросимы раздается звон колокола мира — именно в это время в 1945 году над городом разорвалась сброшенная с американского тяжелого бомбардировщика В-29 атомная бомба «Малыш», мгновенно унесшая жизни около 80 тыс. человек. Этот год не станет исключением: участники церемонии вновь соберутся в парке Мира, чтобы услышать этот звон, прослушать традиционную речь мэра города в память о жертвах взрыва и выпустить в небо сотни белых голубей. Через три дня схожая церемония пройдет в Нагасаки — городе, который подвергся атаке 9 августа.

Но есть и то, что радикально отличает мероприятия в Хиросиме и Нагасаки по случаю 80-й годовщины трагических событий от всех предыдущих.

Как сообщили незадолго до траурных мероприятий в мэрии Хиросимы, в этом году на церемонии будут представлены Палестина, Тайвань и Белоруссия. В российской дипмиссии ранее подтвердили, что посол России в Японии Николай Ноздрев также посетит траурные мероприятия в Нагасаки.

Еще год назад такой состав участников был немыслим: Москве и Минску японцы прекратили направлять приглашения после начала боевых действий на Украине в 2022 году, а представителям Палестины и Тайваня, которые японское правительство не признает, приглашения не направляли и до того.

Присутствие на церемониях представителей стран, которые ранее игнорировались японской стороной, стало следствием изменения процедуры приглашения на мероприятия. Если раньше местные власти адресно рассылали приглашения потенциальным участникам, то в этом году они предпочли просто «уведомить» все 196 стран и регионов о ежегодной мемориальной церемонии, дав каждой стране карт-бланш решать, хочет ли ее представитель в ней участвовать.

Изменению процедуры, очевидно, поспособствовал прошлогодний скандал, из-за которого церемония в Нагасаки едва не оказалась под угрозой срыва. Тогда мероприятие впервые за долгое время проигнорировал целый ряд послов европейских государств. Поводом для этого стало решение мэра японского города не приглашать посла Израиля из-за риска пропалестинских демонстраций. Власти Японии, впрочем, предпочли не напоминать о том инциденте. Решение отказаться от рассылки приглашений в этом году они объяснили желанием привлечь максимальное внимание к 80-й годовщине трагедии и напомнить о последствиях применения ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Буддийский монах молится за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters «Купол Гэмбаку» — единственное здание, сохранившееся на месте взрыва атомной бомбы Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Смотровая площадка в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Мемориальный Парк мира в Хиросиме Фото: Issei Kato / Reuters Люди молятся в мемориальном Парке мира в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Исследователь из Центра мира при университете Хиросимы Ребун Кайо прибывает на остров Ниносима, на котором находятся останки жертв атомной бомбардировки Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Буддийские монахи молятся за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Люди с фонарями вокруг «Купола Гэмбаку» в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Следующая фотография 1 / 8 Буддийский монах молится за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters «Купол Гэмбаку» — единственное здание, сохранившееся на месте взрыва атомной бомбы Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Смотровая площадка в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Мемориальный Парк мира в Хиросиме Фото: Issei Kato / Reuters Люди молятся в мемориальном Парке мира в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Исследователь из Центра мира при университете Хиросимы Ребун Кайо прибывает на остров Ниносима, на котором находятся останки жертв атомной бомбардировки Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Буддийские монахи молятся за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Люди с фонарями вокруг «Купола Гэмбаку» в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

При этом еще в апреле власти Хиросимы подтвердили агентству «РИА Новости», что уведомления будут направлены в том числе и России с Белоруссией. Как писало агентство Kyodo, Белоруссия свое участие подтвердила.

Между тем с Москвой у администрации Хиросимы изначально возникли разногласия относительно формата приглашения. Как сообщил «РИА Новости» российский посол в Японии, в дипмиссии остались недовольны поступившим в посольство по почте «циркулярным уведомлением о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий». В уведомлении дипмиссии было предложено самостоятельно определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

«С учетом того, что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась»,— заметил тогда господин Ноздрев.

В то же время глава российской дипмиссии сообщил, что посетит церемонию в Нагасаки, пояснив это тем, что получил «исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов» местных властей. Посол также не преминул заметить, что представители города лично нанесли визит в посольство, чтобы передать адресованное ему письмо за подписью мэра города с приглашением посетить траурную церемонию.

Между тем в ходе подготовки мероприятия не обошлось и без упреков в адрес тех, по чьей вине в Хиросиме теперь ежегодно проводят траурные мероприятия.

Впрочем, мэр города Кадзуми Мацуи припомнил США не дела давно минувших дней, а относительно недавние комментарии президента Дональда Трампа, которого он в начале июля раскритиковал за «непонимание реальности атомных бомбардировок». Поводом для этого стало сравнение американских ударов по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге в июне президент США заявил, что оба удара «положили конец» войнам. В ответ на это господин Мацуи посетовал на то, что глава Белого дома «не осознает, что атомные бомбы в случае их применения убивают как друзей, так и врагов, а также угрожают всему человечеству».

Между тем опубликованный в конце июля американской организацией Pew Research Center опрос показал, что сегодня лишь 35% американцев считают применение атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году оправданным. В аналогичном опросе, проведенном центром десять лет назад, доля согласных с действиями Штатов составляла 56% (опрос не включал промежуточного варианта «не уверен»). В опросе же Gallup, проведенном в 1945 году непосредственно после атак, оправданным поступок Штатов считали сразу 85% американцев.

Анастасия Домбицкая