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Хиросима и Нагасаки ждут рекордное число незваных гостей

Япония позвала Беларусь и Россию на церемонию памяти жертв бомбардировок США

На этой неделе Япония отмечает трагическую дату — 80-ю годовщину атомных бомбардировок со стороны США. После прошлогоднего скандала с бойкотом памятной церемонии западными послами власти Хиросимы и Нагасаки пошли на беспрецедентный шаг, отказавшись от формальных приглашений на траурные церемонии и дав иностранным дипмиссиям право самостоятельно принимать решение о присутствии. Тактика оказалась эффективной: в этом году церемония обещает собрать представителей рекордного числа стран и регионов. По данным Kyoto, их число может составить порядка 120, включая Тайвань и Палестину, которых ранее на мероприятие никогда не звали. Впервые с 2022 года будут представлены и Белоруссия с Россией, которых Токио с начала конфликта на Украине не приглашал.

Жители Нагасаки несут тело погибшего в результате атомной бомбардировки США, август 1945 года

Жители Нагасаки несут тело погибшего в результате атомной бомбардировки США, август 1945 года

Фото: Reuters

Жители Нагасаки несут тело погибшего в результате атомной бомбардировки США, август 1945 года

Фото: Reuters

Ежегодно 6 августа в 8:15 по местному времени в мемориальном парке Хиросимы раздается звон колокола мира — именно в это время в 1945 году над городом разорвалась сброшенная с американского тяжелого бомбардировщика В-29 атомная бомба «Малыш», мгновенно унесшая жизни около 80 тыс. человек. Этот год не станет исключением: участники церемонии вновь соберутся в парке Мира, чтобы услышать этот звон, прослушать традиционную речь мэра города в память о жертвах взрыва и выпустить в небо сотни белых голубей. Через три дня схожая церемония пройдет в Нагасаки — городе, который подвергся атаке 9 августа.

Но есть и то, что радикально отличает мероприятия в Хиросиме и Нагасаки по случаю 80-й годовщины трагических событий от всех предыдущих.

Как сообщили незадолго до траурных мероприятий в мэрии Хиросимы, в этом году на церемонии будут представлены Палестина, Тайвань и Белоруссия. В российской дипмиссии ранее подтвердили, что посол России в Японии Николай Ноздрев также посетит траурные мероприятия в Нагасаки.

Еще год назад такой состав участников был немыслим: Москве и Минску японцы прекратили направлять приглашения после начала боевых действий на Украине в 2022 году, а представителям Палестины и Тайваня, которые японское правительство не признает, приглашения не направляли и до того.

Присутствие на церемониях представителей стран, которые ранее игнорировались японской стороной, стало следствием изменения процедуры приглашения на мероприятия. Если раньше местные власти адресно рассылали приглашения потенциальным участникам, то в этом году они предпочли просто «уведомить» все 196 стран и регионов о ежегодной мемориальной церемонии, дав каждой стране карт-бланш решать, хочет ли ее представитель в ней участвовать.

Изменению процедуры, очевидно, поспособствовал прошлогодний скандал, из-за которого церемония в Нагасаки едва не оказалась под угрозой срыва. Тогда мероприятие впервые за долгое время проигнорировал целый ряд послов европейских государств. Поводом для этого стало решение мэра японского города не приглашать посла Израиля из-за риска пропалестинских демонстраций. Власти Японии, впрочем, предпочли не напоминать о том инциденте. Решение отказаться от рассылки приглашений в этом году они объяснили желанием привлечь максимальное внимание к 80-й годовщине трагедии и напомнить о последствиях применения ядерного оружия.

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Буддийский монах молится за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Буддийский монах молится за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Купол Гэмбаку» — единственное здание, сохранившееся на месте взрыва атомной бомбы

«Купол Гэмбаку» — единственное здание, сохранившееся на месте взрыва атомной бомбы

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Смотровая площадка в Хиросиме

Смотровая площадка в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Мемориальный Парк мира в Хиросиме

Мемориальный Парк мира в Хиросиме

Фото: Issei Kato / Reuters

Люди молятся в мемориальном Парке мира в Хиросиме

Люди молятся в мемориальном Парке мира в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Исследователь из Центра мира при университете Хиросимы Ребун Кайо прибывает на остров Ниносима, на котором находятся останки жертв атомной бомбардировки

Исследователь из Центра мира при университете Хиросимы Ребун Кайо прибывает на остров Ниносима, на котором находятся останки жертв атомной бомбардировки

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Буддийские монахи молятся за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Буддийские монахи молятся за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Люди с фонарями вокруг «Купола Гэмбаку» в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки

Люди с фонарями вокруг «Купола Гэмбаку» в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

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Буддийский монах молится за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Купол Гэмбаку» — единственное здание, сохранившееся на месте взрыва атомной бомбы

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Смотровая площадка в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Мемориальный Парк мира в Хиросиме

Фото: Issei Kato / Reuters

Люди молятся в мемориальном Парке мира в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Исследователь из Центра мира при университете Хиросимы Ребун Кайо прибывает на остров Ниносима, на котором находятся останки жертв атомной бомбардировки

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Буддийские монахи молятся за жертв атомной бомбардировки в Хиросиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Люди с фонарями вокруг «Купола Гэмбаку» в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

При этом еще в апреле власти Хиросимы подтвердили агентству «РИА Новости», что уведомления будут направлены в том числе и России с Белоруссией. Как писало агентство Kyodo, Белоруссия свое участие подтвердила.

Между тем с Москвой у администрации Хиросимы изначально возникли разногласия относительно формата приглашения. Как сообщил «РИА Новости» российский посол в Японии, в дипмиссии остались недовольны поступившим в посольство по почте «циркулярным уведомлением о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий». В уведомлении дипмиссии было предложено самостоятельно определиться, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

«С учетом того, что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась»,— заметил тогда господин Ноздрев.

В то же время глава российской дипмиссии сообщил, что посетит церемонию в Нагасаки, пояснив это тем, что получил «исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов» местных властей. Посол также не преминул заметить, что представители города лично нанесли визит в посольство, чтобы передать адресованное ему письмо за подписью мэра города с приглашением посетить траурную церемонию.

Между тем в ходе подготовки мероприятия не обошлось и без упреков в адрес тех, по чьей вине в Хиросиме теперь ежегодно проводят траурные мероприятия.

Впрочем, мэр города Кадзуми Мацуи припомнил США не дела давно минувших дней, а относительно недавние комментарии президента Дональда Трампа, которого он в начале июля раскритиковал за «непонимание реальности атомных бомбардировок». Поводом для этого стало сравнение американских ударов по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге в июне президент США заявил, что оба удара «положили конец» войнам. В ответ на это господин Мацуи посетовал на то, что глава Белого дома «не осознает, что атомные бомбы в случае их применения убивают как друзей, так и врагов, а также угрожают всему человечеству».

Между тем опубликованный в конце июля американской организацией Pew Research Center опрос показал, что сегодня лишь 35% американцев считают применение атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году оправданным. В аналогичном опросе, проведенном центром десять лет назад, доля согласных с действиями Штатов составляла 56% (опрос не включал промежуточного варианта «не уверен»). В опросе же Gallup, проведенном в 1945 году непосредственно после атак, оправданным поступок Штатов считали сразу 85% американцев.

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок

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В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

Фото: US History Archives

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

Фото: United States Navy Archives

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Фото: US Mil Archives

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Фото: US Mil Archives

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Фото: United States Navy Archives

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Фото: Reuters

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Фото: US Mil Archives

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Фото: US Mil Archives

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

Фото: AP

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Фото: United States Navy Archives

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Фото: AP

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

Фото: AP

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Фото: AP

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС

После бомбардировки Херосимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

После бомбардировки Херосимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

Фото: AP

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

Фото: Francois Lenoir / Reuters

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

Фото: Kyodo News / AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Фото: Reuters

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В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести

Фото: US History Archives

После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли

Фото: United States Navy Archives

Американское общество восприняло эти удары как реванш за нападение японцев на Перл-Харбор На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму

Фото: US Mil Archives

Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки

Фото: US Mil Archives

Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг

Фото: United States Navy Archives

Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени

Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo

Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, была эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса

Фото: Reuters

Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч

Фото: US Mil Archives

Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел

Фото: US Mil Archives

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — «пострадавший от бомбежки»

Фото: AP

Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать

Фото: United States Navy Archives

Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя

Фото: AP

В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва

Фото: AP

Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью

Фото: AP

Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями

Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС

После бомбардировки Херосимы президент США Гарри Трумэн призывал Японию капитулировать и угрожал повторными атаками. Император Хирохито принял решение о капитуляции только 15 августа — после сброса ВВС США бомбы на Нагасаки

Фото: AP

6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия

Фото: Francois Lenoir / Reuters

6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами

Фото: Kyodo News / AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы в 2022 году

Фото: Reuters

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