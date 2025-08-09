Кирилл Дмитриев написал про православные корни Аляски

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал готовность Владимира Путина и Дональда Трампа провести переговоры на Аляске. Господин Дмитриев написал о православных корнях американского штата, а также призвал к сотрудничеству в сфере экологии и энергетики.

«Рожденная как Русская Америка — православные корни, форты, пушной промысел — Аляска отражает эти связи и делает США арктической страной. Давайте сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет на Аляске 15 августа. В Кремле подтвердили информацию о запланированной встрече. Там добавили, что президенты сосредоточатся «на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».