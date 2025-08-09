Трамп намерен встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

«Ожидаемая встреча между мной, президентом США, и президентом Владимиром Путиным из России состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительная информация будет предоставлена позже»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее господин Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным «могла бы произойти раньше, но есть меры безопасности, которые приходится принимать». Он также говорил, что США предлагают России и Украине обменять часть территорий. Подписание договора о мире, по его словам, возможно в ближайшие месяцы.