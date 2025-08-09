Кремль передал Трампу приглашение посетить Россию

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Кремль хочет провести вторую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на территории. Первые переговоры, на которых главы государств обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, пройдут на Аляске 15 августа.

«Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано»,— сказал Юрий Ушаков журналиста (цитата по ТАСС).

Первым о проведении переговоров на Аляске сообщил Дональд Трамп. В Кремле заявили, что президенты сосредоточатся на «обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».