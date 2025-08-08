Трамп заявил, что «очень скоро» встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что господин Путин «хотел бы встретиться как можно скорее». Дату и место переговоров американский лидер пообещал назвать позднее.

«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это могло бы произойти раньше, но, полагаю, есть меры безопасности, которые, к сожалению, людям приходится принимать»,— сказал господин Трамп во время общения с прессой после трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент США добавил, что место его встречи с Владимиром Путиным будет «очень популярным по многим причинам». Ранее среди возможных мест проведения переговоров разные СМИ называли Италию, Венгрию, Швейцарию и ОАЭ. Представитель генсека ООН Стефани Трембле заявляла, что организация готова предоставить свою штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Сегодня SkyNews и NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в конце следующей недели. Такой срок также называл источник ТАСС.