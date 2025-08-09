Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до 12

Минздрав Кабардино-Балкарии уточнило, что в результате обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек. Ранее ведомство сообщало о восьмерых раненых.

Как добавил республиканский Минздрав в Telegram-канале, госпитализированы шесть человек. Еще шестерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение, в том числе одного ребенка.

«Среди госпитализированных состояние 5 пациентов оценивается как средней тяжести, а один находится в тяжелом состоянии в операционном зале»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало МЧС, обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика произошел 8 августа в 17:45 мск. Всего на канатной дороге находились 23 человека. Шесть человек упали на землю, четверо — в воду. Остальных эвакуировали спасатели. Управление СКР по региону возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.