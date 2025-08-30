Дни рождения
31 августа исполняется 76 лет основателю ПАО «Группа "Черкизово"» Игорю Бабаеву
Игорь Бабаев
Его поздравляет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:
— Уважаемый Игорь Алексеевич! От всей души тепло и сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы прошли невероятный, можно смело сказать, уникальный и наполненный многими победами жизненный путь. Начав бизнес в самые непростые, тревожные годы, Вы провели Вашу компанию через все тернии, подняв ее на самый высокий мировой уровень. Ваш безупречный профессионализм, необычайная энергия и умение сплотить вокруг себя настоящих лидеров превратили группу «Черкизово» в одну из самых эффективных и успешных компаний агропромышленного комплекса России. Вы были одним из первых, кто поверил в перспективы развития российского сельского хозяйства и вложил немало усилий и времени, чтобы задуманное Вами стало реальностью. Сегодня Ваше предприятие известно в десятках стран мира, оно заслуженно занимает место среди мировых грандов животноводства и производства кормов, мяса и мясопродуктов. Ваш опыт неоценим для новых поколений аграриев, для тех, кто завтра будет обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и планеты. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации Ваших самых смелых новых начинаний, преданных друзей и коллег!