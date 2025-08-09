Силы ПВО за вечер сбили 66 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 17:25 до 22:40 мск силы ПВО уничтожили 66 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 16 БПЛА сбиты над Орловской областью, 13 — над Брянской, по 10 — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Еще шесть БПЛА уничтожены над Крымом, четыре — над Калужской областью, три — над Курской, два — над Адыгеей, по одному — над Тульской областью и акваторией Черного моря.

Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.