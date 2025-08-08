Замгендиректора ТАСС Андрей Сколов покинул должность

Андрея Соколова, заместителя гендиректора агентства ТАСС, освободили от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Соколов

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Андрей Соколов

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе»,— говорится в документе.

Господин Соколов начал свою карьеру в ТАСС в 2015 году. До этого он с 2001 года по 2014 год работал в Министерстве экономического развития России. Принимал участие в развитии и разработке государственных и федеральных целевых программ. Удостоен почетной грамоты Министерства экономического развития и торговли России, почетной грамотой Правительства России, нагрудным знаком «За заслуги».

24 июля в ТАСС сообщили, что от должности первого заместителя генерального директора агентства освободили Михаила Гусмана. Господин Гусман занимал эту должность с октября 1999 года.