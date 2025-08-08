Замгендиректора ТАСС Андрей Сколов покинул должность
Андрея Соколова, заместителя гендиректора агентства ТАСС, освободили от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на сайте правовой информации.
Андрей Соколов
Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ
«Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" по его просьбе»,— говорится в документе.
Господин Соколов начал свою карьеру в ТАСС в 2015 году. До этого он с 2001 года по 2014 год работал в Министерстве экономического развития России. Принимал участие в развитии и разработке государственных и федеральных целевых программ. Удостоен почетной грамоты Министерства экономического развития и торговли России, почетной грамотой Правительства России, нагрудным знаком «За заслуги».
24 июля в ТАСС сообщили, что от должности первого заместителя генерального директора агентства освободили Михаила Гусмана. Господин Гусман занимал эту должность с октября 1999 года.