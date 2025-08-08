Основной ход ЗСД будет закрыт в ночь на 9 августа
Основной ход Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге будет закрыт в ночь на 9 августа из-за дорожных работ. Об этом предупредили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».
Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»
Основной ход ЗСД от съезда на набережную реки Екатерингофки в северном направлении (к набережной Макарова) до развязки в районе Шкиперского протока будет недоступен для проезда с полуночи до пяти часов утра 9 августа. Также будет перекрыт въезд на магистраль с набережной Екатерингофки при движении с юга.
«Съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки открыт»,— добавили в ООО «Магистраль Северной столицы».
