«Леноблводоканал» привлекли к ответственности за загрязнение реки Нейма

Росприроднадзор через прокуратуру привлек к ответственности ГУП «Леноблводоканал» за загрязнение реки Нейма, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для разбирательства стала жалоба ФГБУ «Главрыбвод», которое сообщило об ухудшении качества воды в Ивановском водохранилище, куда впадает Нейма.

Вода из водохранилища поступает в садки Лужского производственного-экспериментального лососевого завода, который занимается воспроизводством рыбы.

Специалисты Росприроднадзора провели проверку и выяснили, что качество воды ухудшилось из-за длительного сброса грязных сточных вод в реку Нейма в районе поселка Большая Пустомержа.

Лабораторные исследования показали, что в стоках превышены концентрации по множеству показателей в сотни раз.

Результаты отправили в прокуратуру, которая привлекла должностных лиц «Леноблводоканала» к административной ответственности. Компании выдали предписание по устранению нарушений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за многочисленных жалоб граждан на грязную воду в жилых домах Кингисеппа власти Ленобласти решили выделить 150 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на ремонт системы водоочистки города.

Андрей Маркелов