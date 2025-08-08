Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге стартовал третий этап благоустройства Линейного парка

В Петербурге стартовали работы по благоустройству третьей очереди Линейного парка — от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

На территории пространства по программе «Формирование комфортной городской среды» разместят велодорожки и зоны отдыха, установят скамейки и качели. Также будет проведено озеленение.

Работы по благоустройству Линейного парка начались в 2023 году. За две очереди были установлены детские площадки, места для отдыха и светомузыкальный фонтан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что благоустройство сквера Эйлера на Васильевском острове закончат до конца года.

Дарья Астанина

Новости компаний Все