В Петербурге стартовал третий этап благоустройства Линейного парка
В Петербурге стартовали работы по благоустройству третьей очереди Линейного парка — от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На территории пространства по программе «Формирование комфортной городской среды» разместят велодорожки и зоны отдыха, установят скамейки и качели. Также будет проведено озеленение.
Работы по благоустройству Линейного парка начались в 2023 году. За две очереди были установлены детские площадки, места для отдыха и светомузыкальный фонтан.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что благоустройство сквера Эйлера на Васильевском острове закончат до конца года.