Глава КБР проведет совещание из-за обрыва канатной дороги в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков проведет оперативное совещание по ситуации с аварией на канатной дороге в Нальчике. Ему зачитают доклады по обстоятельствам произошедшего.

«Также примем необходимые решения по оказанию дальнейшей помощи пострадавшим»,— написал господин Коков в Telegram-канале.

Трос канатно-кресельной дороги, ведущей на гору Кизиловка, оборвался в 17:45 мск, сообщали в МЧС. Дорогу поднимает туристов к ресторану «Сосруко». Спасатели эвакуировали оттуда 11 туристов. По информации Минздрава республики, пострадали шесть человек. Их доставили в республиканскую больницу в состоянии средней тяжести. Погибших нет.