Спасатели КБР эвакуировали туристов после обрыва канатной дороги

В курортной зоне Нальчика оборвался трос канатно-кресельной дороги, ведущей на гору Кизиловка. Обрыв, по данным МЧС Кабардино-Балкарии, произошел в 17:45.

В настоящий момент на месте работают спасатели, снимающие с канатки пассажиров. Эвакуировано 11 человек. Погибших нет. Есть пострадавшая женщина, о ее состоянии пока не говорится.

Следственным управлением СКР по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Канатно-кресельная дорога поднимает туристов к ресторану «Сосруко», который выполнен в виде головы богатыря из Нартского эпоса.

Александра Ларинцева, Пятигорск