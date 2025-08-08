В аэропорту Сочи ввели временные ограничения второй раз за сутки

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации сообщили, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе объявлена угроза БПЛА. «Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!»,— написал он в своем Telegram-канале. В публикации он также призвал не снимать и не фотографировать последствия ударов беспилотников ВСУ, а также процесса работы специальных служб.

Незадолго до этого в пресс-службе аэропорта в Сочи сообщили о задержке 25 рейсов более чем на два часа. Авиагавань ввела временные ограничения на прибытие самолетов — не более пяти бортов в час.

В 12:50 мск мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки БПЛА. В городе работала система ПВО. Позже господин Прошунин сообщил, что пострадавших и разрушений в Сочи нет. Вся инфраструктура работает штатно.