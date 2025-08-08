Активы Fannie Mae и Freddie Mac при приватизации могут быть оценены в $500 млрд

Первичное размещение акций ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac может состояться уже в этом году, и совокупная стоимость компаний может быть оценена в $500 млрд или даже выше, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, в ходе IPO может быть продано от 5% до 15% акций ипотечных гигантов, что позволит выручить около $30 млрд.

Компании были национализированы правительством США в 2008 году, чтобы предотвратить их крах в условиях кризиса на рынке высокорисковых ипотечных облигаций. О планах размещения акций двух компаний администрация президента Дональда Трампа заговорила в мае этого года.

По словам господина Трампа, сейчас компании «работают очень хорошо» и он «серьезно рассматривает возможность сделать их публичными». При этом WSJ подчеркивает, что 100-процентных гарантий того, что IPO произойдет, пока нет. Банкиры, с которыми издание поговорило, высказывают сомнения, что столь крупное размещение удастся провести до конца года, поскольку такие сделки требуют значительного времени для подготовки.

Алена Миклашевская