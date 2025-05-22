Трамп рассматривает приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac из-под государственного контроля. Компании были национализированы в 2008 году во время финансового кризиса, но теперь, по словам Трампа, «работают очень хорошо» и приносят значительную прибыль.

«Я серьезно рассматриваю возможность сделать Fannie Mae и Freddie Mac публичными», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что обсудит этот вопрос с министром финансов Скоттом Бессентом, министром торговли Говардом Лютником и главой Федерального агентства жилищного финансирования Уильямом Пулте, после чего примет решение.

Fannie Mae и Freddie Mac не выдают ипотечные кредиты напрямую, но скупают их у банков, переупаковывают в ценные бумаги и продают инвесторам, гарантируя выплаты. Эта система обеспечивает ликвидность на рынке ипотеки, позволяя предлагать американцам долгосрочные кредиты с фиксированной ставкой.

В 2008 году правительство США взяло под контроль 80% акций обеих компаний, чтобы предотвратить их крах на фоне кризиса субстандартного кредитования. С тех пор агентства полностью погасили долги перед государством и накопили десятки миллиардов долларов резервов.

Эксперты отмечают, что приватизация может принести выгоду инвесторам, но также способна привести к росту ставок по ипотеке. Вопрос о будущем Fannie Mae и Freddie Mac обсуждается с эпохи Барака Обамы, однако окончательное решение так и не было принято.