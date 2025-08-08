США не намерены признавать Палестину

Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину независимым государством и выступают за уничтожение радикальной группировки «Хамас». Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне. По словам господина Вэнса, он не знает, что по-настоящему означало бы признание палестинского государства, поскольку там нет функционирующего правительства.

«Президент ясно дал понять, что у нас очень простые цели, касающиеся ситуации в Израиле и секторе Газа. Во-первых, мы хотим, чтобы «Хамас» больше никогда не мог напасть на ни в чем не повинное мирное население Израиля. Мы считаем, что этого нужно достичь путем искоренения «Хамаса». Во-вторых, президент глубоко тронут ужасными картинами гуманитарного кризиса в Газе. Так что мы хотим решить эту проблему»,— добавил господин Вэнс.

Дональд Трамп назвал неудовлетворительными результаты прошедших в июле переговоров между «Хамасом» и Израилем. Президент США считает капитуляцию группировки самым быстрым способом разрешить кризис. Накануне власти Израиля одобрили план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ «Хамаса» от переговоров по освобождению израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

Три государства «Большой семерки» — Франция, Великобритания и Канада — объявили о намерении признать Государство Палестина. Ожидается, что это произойдет в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.