В «Москва-Сити» всё устроилось

В «Москва-Сити» почти не осталось свободных офисов. Вакантность в деловом центре снизилась до 1%, и это минимальный уровень за всю историю наблюдений, сообщили в NF Group. По данным IBC Real Estate, в июле средневзвешенная ставка аренды в «Москва-Сити» в сегменте Prime составила 70 тыс. руб. за квадратный метр в год. Это на 21% выше показателя прошлого года. По офисам класса «А» ставка выросла до 61 тыс. руб., по классу «В+» — до 47 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке генерального директора агентства «Century 21 Серебряный век» Карины Дохикян, к следующему году аренда может подорожать почти на четверть: «После того, как многие западные инвесторы и компании ушли из России, эти территории и метражи оставались свободными. И их место заняли уже не иностранные организации, а российские игроки, как правило, региональные, которые открывают центральные офисы все-таки в Москве. Спрос на "Сити" всегда был высоким. Естественно, более финансово интересные объекты были сданы или проданы прямо как горячие пирожки. Когда у нас вакантных мест 1%, то можно говорить о том, что в следующем году мы ждем повышения цен примерно на 20%».

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт связывает рекордно низкую вакантность с открытием проезда по проспекту Багратиона, который напрямую соединяет элитную жилую недвижимость с деловым центром: «Можно ссылаться на отчеты, объяснять, что прекрасный "Москва-Сити" стал агломерацией всех офисов и бизнесов, но все гораздо проще. Решение о том, куда переезжает компания, принимают не сотрудники, а руководители. И последние просто решили сделать, как им удобно. Глава компании все же выбирает офис под себя. Нет сейчас более удобной локации для местоположения офисов, чем "Сити", если топ-менеджеры живут на Рублево-Успенском шоссе. А это так в 99% случаев из 100%. Они пользуются платной дорогой и, когда едут в офис, наверное, каждый раз благодарят мэра, что это занимает 20 минут, а не час-полтора или два».

На этом фоне в первом полугодии объем сделок купли-продажи помещений сократился на 73%. Из-за фактического отсутствия офисов в открытой продаже 87% договоров пришлись на аренду.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина