Sky News: Трамп попросил Мелони провести его встречу с Путиным в Риме

Президент США Дональд Трамп рассматривает Рим в качестве места для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили Sky News источники в итальянском правительстве, американский президент уже обсудил такой вариант с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

Как пишет Corriere della Sera, телефонный разговор господина Трампа и госпожи Мелони состоялся накануне. Итальянский премьер, по данным газеты, согласилась посодействовать, однако российская сторона оказалась против. О том, что Рим не будет местом встречи американского и российского президентов сообщал со ссылкой на источник ТАСС. Corriere della Sera пишет, что Москва считает власти Рима «слишком связанными с Киевом».

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни. Источники Fox News утверждают, что встреча может состояться 11 августа.