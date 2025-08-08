Жительница Санкт-Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга выиграла 72,2 млн руб. в «Спортлото». Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Речь идет о «многомиллионном сюрпризе», который был разыгран в ходе 14 757-го тиража лотереи «Спортлото». Самый везучей участницей оказалась петербурженка Александра М. По ее словам, притянуть удачу ей помогло «правильное формирование своих мыслей».

Дарья Астанина