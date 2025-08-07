Петербуржец получил более 1,4 млн рублей за вынужденный прогул

Судебные приставы помогли жителю Санкт-Петербурга получить свыше 1,4 млн рублей зарплаты за вынужденный прогул. Решение о взыскании суммы вынес суд, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Приставы возбудили исполнительное производство о взыскании заработной платы в пользу 38-летнего петербуржца. С ним был заключен договор об оказании юридических услуг компании. Сотрудник должен был обеспечить полное юридическое сопровождение клиентов организации, занимающейся оптовой торговлей станков.

Так он проработал больше года, а затем «трудовые отношения» с фирмой закончились. Местный житель обратился в суд в целях внести запись в трудовую книжку и взыскать денежные средства за период вынужденного прогула.

Компанию уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако фирма ничего не предприняла. Тогда пристав запретил организации вносить изменения в ЕГРЮЛ. После взыскания исполнительского сбора в размере почти 100 тыс. рублей компания погасила долг перед бывшим сотрудником и внесла запись в трудовую книжку.

Татьяна Титаева