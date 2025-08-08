Times: FIFA разработает новые правила отбора на клубный чемпионат мира

Международная федерация футбола (FIFA) может изменить правила квалификации на клубный чемпионат мира — свой флагманский турнир для клубных команд, сообщает журналист газеты The Times Мартин Циглер.

На клубном чемпионате мира-2025 европейские команды получили 12 квот, южноамериканские — шесть, африканские, азиатские и североамериканские — по четыре, еще по одной путевке было у представителя Океании и представителя страны-хозяйки — США. При этом, в число основных критериев отбора входили трофеи крупнейших континентальных турниров и место в рейтинге за период с 2021 по 2024 год.

По информации The Times, одним из центральных станет вопрос допуска победителя первого после масштабной реформы розыгрыша турнира лондонского «Челси», вне зависимости от его результатов в других состязаниях. Английская команда выиграла клубный чемпионат мира-2025, разгромив в финале ПСЖ со счетом 3:0. Вскоре после этого FIFA провозгласила лондонский клуб первым победителем соревнования, а триумфаторам куда более компактного дореформенного первенства мира присвоила статус «межконтинентальных чемпионов».

Помимо этого, в организации рассмотрят варианты упразднения правила, ограничивающего квоту каждой национальной ассоциации двумя командами (из него, правда, было исключение, позволившее приехать на турнир четырем бразильским командам — они друг за другом выиграли престижнейший континентальный трофей, Кубок Либертадорес). Оно действовало на состоявшемся клубном чемпионате мира, вследствие чего стало невозможным участие в турнире европейских грандов, вроде «Ливерпуля» и «Барселоны» — чемпионов Англии и Испании. Это обстоятельство, как сообщает источник, «расстроило» руководителей FIFA. Между тем в материале The Times отмечается, что подобные шаги, ровно как и попытки вновь серьезно увеличить число участников турнира (на этот раз с 32 команд до 48), «практически наверняка встретят сопротивление со стороны UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций — ''Ъ'')».

Прошлое расширение клубного чемпионата мира — с семи до 32 команд — стало причиной серьезных противоречий между FIFA и другими футбольными организациями. Главным оппонентом головной федерации стала Международная ассоциация профессиональных футболистов. Профсоюз долго утверждал, что перенасыщенный календарь соревнований угрожает ментальному и физическому здоровью футболистов и подал на FIFA жалобу в Еврокомиссию.

Арнольд Кабанов