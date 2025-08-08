Bloomberg: Россия может прекратить наступление на Украине ради соглашения с США

В рамках «соглашения о территориях» Россия может прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В обмен Москва желает добиться территориальных уступок со стороны Украины, и получить весь восточный Донбасс вместе с Крымом. Для этого армия Украины должна вывести из частей Луганской и Донецкой областей, отмечает агентство. При этом неизвестно, собирается ли Россия вернуть Украине какие-либо территории, которые ее армия заняла в ходе военного конфликта.

Источники Bloomberg подчеркивают, что планы и условия готовящегося соглашения еще могут измениться. Договор чиновники России и США готовят к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам источников, он нужен для приостановки военного конфликта и создания условий для окончательного мирного урегулирования. Представители Украины, России и США не прокомментировали сообщения агентства.