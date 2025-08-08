Госбанк Индии раскрыл сумму финансовых потерь при отказе от нефти России

В случае, если Индия откажется от российской нефти, ее расходы на импорт энергоресурсов увеличатся более чем на $20 млрд за два следующих финансовых года, следует от отчета Госбанка страны (SBI).

«Если Индия прекратит импорт нефти из России до конца 2026 года, расходы Индии на топливо могут увеличиться всего на $9 млрд в 2026 финансовом году и на $11,7 млрд в 2027 финансовом году»,— приводит данные из отчета телеканал NDTV.

В Госбанке предположили, что Индия будет закупать нефть у Ирака — своего основного поставщика до начала боевых действий на Украине. Также нефтеимпортерами могут стать Саудовская Аравия и ОАЭ.

31 июля госсекретарь Марко Рубио заявил, что покупка Индией российской нефти является для Белого дома «источником раздражения» и мешает развитию американо-индийских отношений. 1 августа США ввели на индийские товары пошлины в размере 25%. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последние месяцы позволял себе неоднозначные высказывания о российско-индийском сотрудничестве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Погонщик индийского слона».