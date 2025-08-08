«Ливерпуль» направит средства с продажи футболок Жоты на благотворительность

Пресс-служба английского футбольного клуба «Ливерпуль» сообщила, что средства, вырученные от продаж формы с фамилией погибшего в ДТП нападающего Диогу Жоты, будут перечислены в LFC Foundation — благотворительную организацию команды. Также планируется создать программу развития массового футбола в честь игрока.

Футболки с фамилией португальского игрока занимают второе место по числу заказов. По количеству продаж лидирует форма с фамилией и игровым номером немецкого полузащитника Флориана Виртца. В июне он перешел в «Ливерпуль» из «Байера» за рекордные для английского футбола €125 млн. Отмечается, что запуск новой домашней и выездной формы, созданной компанией Adidas перед сезоном-2025/26, пользуется «беспрецедентным спросом по всему миру».

Диогу Жота и его младший брат Андре Сильва погибли 3 июля. ДТП произошло в провинции Самора на северо-западе Испании. Сообщается, что у Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). 20-й номер, под которым играл Жота, навсегда выведен из обращения. Также футболист выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулвергемптон».

Таисия Орлова