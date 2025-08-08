В Татарстане запустили доступ к государственным и муниципальным услугам через мессенджер Max. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Республики Татарстан по тарифам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Татарстане запустили доступ к госуслугам через мессенджер MAX

Отмечается, что сервис работает на любых устройствах — смартфонах, планшетах и компьютерах. Пользователи могут решать повседневные задачи, связанные с получением справок и оформлением документов прямо в мессенджере. Кроме того, чат-бот обеспечивает доступ к необходимым государственным сервисам без необходимости личного визита в госучреждения.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года республика переводит все школьные чаты на эту платформу — переход должен завершиться к 1 ноября. Сначала подключатся сотрудники Минобрнауки, затем администрации школ и детских садов, а после — родители и учащиеся.

Анар Зейналов