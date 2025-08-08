СМС откроют СИМ

Кикшеринговые компании, представленные в Ижевске, адаптировали услугу к условиям длительного ограничения мобильного интернета в регионе. Пользователям предлагается арендовать электросамокаты с помощью СМС или через открытые точки Wi-Fi, предоставляемые бизнесом. Ограничение связи также затронуло личный электротранспорт жителей — электрозаправки в столице Удмуртии приостановили обслуживание. Эксперты отмечают, что кикшеринговые компании одними из первых сумели адаптироваться к новым условиям. Депутаты по-прежнему настроены на ужесточение правил пользования прокатными и личными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

В Ижевске кикшеринговая компания Whoosh в условиях долговременного ограничения мобильного интернета организовала аренду электросамокатов через СМС, сообщает пресс-служба организации. Средства индивидуальной мобильности оснащены IoT-модулем для связи с системой компании, что позволяет контролировать их дислокацию и предоставлять услугу. СМС с привязанного к аккаунту Whoosh номера телефона необходимо отправлять перед началом и по завершении поездки.

В связи с ограничениями мобильного интернета аналогичную функцию компания ввела в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Липецке, Омске, Стерлитамаке, Новороссийске, Тольятти и Тюмени.

В пресс-службе компании сообщили «Ъ-Удмуртия», что наблюдается небольшое снижение числа пользователей из-за невозможности использования мобильного интернета на смартфоне. «Конкретную динамику числа поездок возможно будет оценить только по прошествии более длительного периода»,— добавил представитель кикшеринга.

Мобильный интернет в Ижевске и нескольких районах Удмуртии ограничен с 26 июля на неопределенный срок. Ранее речь шла только «о временной деградации интернета». По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, ограничение сети является «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы».

В пресс-службе второго оператора кикшеринга, работающего в Удмуртии — компании МТС «Юрент» сообщили, что рассматривают возможность введения регистрации по СМС. Однако на данный момент в компании предлагают заказывать СИМ, используя общедоступные сети Wi-Fi.

К обустройству точек доступа к Wi-Fi региональные власти привлекают федеральные торговые сети. Именно рядом с ними в большинстве случаев располагаются парковки для СИМ. Господин Ефимов рассказал, что ретейлеры «Ашан» и «Метро» уже раздают покупателям интернет. В процессе организации точек доступа находится X5 Group. Сети «Монетка», «Лента» и «Магнит» готовы обеспечить подключение. Корпорация развития Удмуртии создала интерактивную карту, где отмечены бесплатные точки Wi-Fi: 100 объектов в основном в центральной части города.

Неудобства также испытывают владельцы личного электротранспорта. Руководитель проекта VERNO electro Диана Нуриева рассказала, что зарядные станции для электромобилей перестали функционировать с введением ограничений.

«Для перевода станций на стационарное интернет-соединение потребуется огромное количество времени и денег. Естественно, электромобилисты республики испытывают сложности с пользованием собственным транспортом. При этом только нашей компанией в развитие инфраструктуры зарядных станций в Удмуртии в прошлом году было вложено порядка 60 млн. руб. А есть и другие операторы, которые сейчас столкнулись с аналогичной проблемой. Все усилия над популяризацией электротранспорта также сошли на нет. Ждем какой-то поддержки со стороны регионального правительства, потому что в данной ситуации мы оказались вынужденно»,— отметила госпожа Нуриева.

Директор ассоциации микромобильности Ксения Эрдман оценила переход кикшеринговых компаний на работу через СМС и Wi-Fi как глобальное усложнение процедуры. При этом она отметила, что из всех сфер бизнеса кикшеринги оперативнее всего смогли адаптироваться к новым условиям.

Депутат госдумы от Удмуртии Олег Гарин сообщил «Ъ-Удмуртия», что на сентябрь намечено рассмотрение новых ограничений для пользователей электросамокатами. Законопроект об усилении ответственности за нарушения ПДД, совершенные пользователями СИМ, уже прошел первое чтение. В соответствии с поправками, езда на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму до 30 тыс. руб., а превышение скорости — до 5 тыс. руб. Господин Гарин отметил, что, согласно статистике Научного центра безопасности дорожного движения, аварийность на арендных самокатах снизилась в стране на 20% по сравнению с прошлым годом, однако депутат считает проблему по-прежнему острой, а введение новых ограничений необходимостью.

Дмитрий Горбунов