Слуцкий уличил «Яндекс» в «затирании» крестов на картах

Члены партии ЛДПР обнаружили, что не на всех российских церквях в навигаторе и на картах «Яндекса» есть кресты и купола. Об этом 8 августа в своем Telegram-канале рассказал председатель партии Леонид Слуцкий.

«Мы не нашли крестов на большинстве столичных и подмосковных храмов. Это же касается религиозных объектов других конфессий. На картах иных регионов — ситуация такая же»,— пожаловался лидер либерал-демократов. К посту в Telegram-канале господин Слуцкий прикрепил снимки карт с изображением Большого собора Донского монастыря, храма преподобного Андрея Рублева и других церквей. При этом он отметил, что храму Христа Спасителя и собору Покрова Пресвятой Богородицы «повезло», поскольку у них кресты отображены. По словам лидера партии, ЛДПР направила запрос в «Яндекс» с просьбой объяснить ситуацию.

«Крест для христианина — это не просто религиозная символика, это символ самой веры»,— констатировал Леонид Слуцкий и напомнил, что ЛДПР «безоговорочно поддержала закон о запрете ретуши религиозных символов на изображениях объектов культа». Закон против «крестопада», напомним, был внесен в Госдуму в конце мая, принят 15 июля и одобрен Советом федерации 25 июля. Уже 31 июля его подписал президент, тогда же он был опубликован и вступил в силу.

Подробнее о запрете — в материале «Ъ» «Пора и крест знать».

Божена Иванова