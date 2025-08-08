Бывший игрок сборной России по регби умер в 53 года

Бывший игрок сборной России по регби Алексей Сергеев скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба «ВВА-Подмосковье».

Причины смерти не уточняются. В релизе сказано, что Алексея Сергеева «запомнят как человека железного характера, настоящего бойца и мудрого наставника».

Алексей Сергеев выступал за «ВВА-Подмосковье» с 1989 по 2005 год. Также представлял сборную России по регби с 1992 по 2003 год. В 2001 году он начал тренерскую карьеру.

Арнольд Кабанов