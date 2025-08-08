Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минюст признал иноагентами экономиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину

Минюст внес в реестр иностранных агентов актрису Оксану Мысину, экономиста Андрея Мовчана, политолога Михаила Долиева, новосибирского журналиста Андрея Сивенка и проект «Продолжение следует».

Андрей Мовчан (признан иноагентом)

Андрей Мовчан (признан иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 8 августа в перечне числятся 1045 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская

