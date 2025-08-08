Ростовская область заняла шестое место среди регионов по расходам на автозаправках
Ростовская область расположилась на шестом месте среди регионов России по объему платежей, совершаемых на автозаправках. Лидерами рейтинга стали Москва, Московская и Ленинградская области. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Сбера.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Эксперты сравнили 195 млн обезличенных транзакций россиян в категории «АЗС» за первое полугодие 2024 и 2026 года. В южной части страны за исследуемый картой на заправках заплатили 58 млрд руб. Чаще здесь заправлялись в июне, а реже всего в феврале.
«Исследование АЗС-трат россиян подтвердило, что южные регионы по-прежнему в топе самых активных цифровых автолюбителей. Каждый десятый рубль в стране оплачен на южных заправочных комплексах. За полгода жители Кубани потратили на топливо 25 млрд рублей, ростовчане - почти 15 млрд рублей, ставропольцы – более 8 млрд рублей. Суммарно эти регионы дали 84% всех трат южных регионов страны. Это связано с общим ростом благосостояния жителей и спроса на цифровые платёжные сервисы, развитием рынка загородной и курортной недвижимости, а также с востребованностью автотуризма»,— отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Исследование также показало, что средний чек в первом полугодии в России вырос на 9% до 1,2 тыс. руб., что обусловлено ростов цен на топливо. Поэтому россияне стали чащи использовать накопительные системы и программы лояльности. В Сбере количество таких в этом году увеличилось на 16%.