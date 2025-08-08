Показания адвоката настигли судей

“Ъ” стало известно о новом коррупционном скандале в судебной системе России. Вслед за антикоррупционными исками, поданными к бывшим председателям Краснодарского краевого суда и Верховного суда Адыгеи, расследование может затронуть представителей других высших судов. Показания об их причастности к получениям взяток дал адвокат и решальщик Денис Шапиро, признавший вину в инкриминируемом ему СКР мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Адвокат Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сразу несколько источников “Ъ” в правоохранительных органах сообщили, что адвокат Денис Шапиро признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении господина Шапиро велось в ГСУ СКР по Москве, но поскольку в «досудебке» речь пошла о фактах предполагаемой коррупции со стороны федеральных правоохранителей, в том числе судей, материалы были переданы в центральный аппарат СКР и надзирающую за ним Генпрокуратуру.

По данным “Ъ”, если информация защитника подтвердится, расследование может затронуть довольно высокий уровень судебной системы.

Особенно это примечательно на фоне многомиллиардных антикоррупционных исков, поданных Генпрокуратурой к бывшим председателям Краснодарского краевого суда и Верховного суда Адыгеи Александру Чернову и Аслану Трахову. А также процессом над группировкой судей-взяточников во главе с экс-председателем Ростовского облсуда Еленой Золоторевой.

Самому Денису Шапиро сделка с прокуратурой даст возможность рассмотрения его уголовного дела в особом порядке с вынесением достаточно легкого приговора. Более того, после судебного решения он сможет отправиться на СВО. Ранее защитнику, прошедшему медкомиссию и добившемуся призыва на военную службу, отказывали в отправке на фронт по формальным обстоятельствам — якобы против выступали представители ФСБ. Между тем на передовой его ждут бойцы чеченских спецподразделений, которым он активно помогал, будучи на свободе. Статус адвоката он также получил в Чечне.

Денис Шапиро, как сообщал “Ъ”, обвиняется в попытке получить у своего партнера 400 млн руб. за прекращение его уголовного преследования. В ГСУ СКР полагают, что полиция сама закрыла его дело о махинациях с товарами, а решальщик, воспользовавшись этим, пытался, что называется, развести бизнесмена на деньги. Задержали защитника при получении части долга от заявителя, действовавшего под контролем ФСБ. В пакете были 50 тыс. руб. и бумажная «кукла», имитирующая 29 млн 950 тыс. руб.

Сам господин Шапиро и его защита говорили, что он брал не купюры, а документы, которые привез клиент.

Сделку с прокуратурой самого адвоката его представители обсуждать отказались.

Следует отметить, что перед тем, как получить адвокатский статус, господин Шапиро, известный также как Дионисий Золотов и Денис Тумаркин, неоднократно оказывался под следствием.

Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест. Господин Евдокимов свободы не дождался, а вскоре погиб в камере от ножевых ранений. Господину Золотову с учетом предыдущего наказания дали семь с половиной лет, но он вышел по УДО. При этом ему зачли организацию ремонта на свои и привлеченные средства 20 камер в СИЗО «Матросская Тишина».

До этого Дионисий Золотов совершил еще ряд афер, от которых пострадали в том числе производитель «Королевской воды» Иосиф Бадалов и заслуженный строитель из Подмосковья Виктор Круликовский.

Всем им он обещал прекращение уголовных преследований за вознаграждение, но, получив деньги, по версии следствия, кидал. После арестов решальщик обычно возвращал похищенное, а также содействовал ФСБ и СКР в раскрытии других преступлений, в том числе коррупционной направленности. Например, рассказал, что тогдашний начальник УМВД по Западному округу Москвы Владимир Рожков, весьма влиятельный в столичной полиции человек, получил от него взятку в виде ремонта своей квартиры, и полковника посадили на десять лет.

Интересно, что до очередного ареста господин Шапиро являлся потерпевшим: совладельцев и топ-менеджера холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина посадили на сроки от 9 до 11 лет за хищение активов у решальщика. Предполагаемое преступление, по версии ГСУ СКР, было совершено, пока Денис Шапиро, являвшийся одним из учредителей и топ-менеджеров данного предприятия, сам в очередной раз оказался под следствием. Впрочем, Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Сергей Федоров