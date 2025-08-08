Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в АПК Черноземья

В начале августа в Черноземье самыми востребованными специалистами в области сельского хозяйства стали агрономы, технологи, зоотехники, инженеры и трактористы. Им предлагают заработную плату от 100 до 200 тыс. руб. в месяц. Это подтверждает исследование, проведенное аналитиками hh.ru.

В Белгороде и Белгородской области по 180 тыс. руб. в месяц предлагают региональному инженеру по контролю эксплуатации сельскохозяйственной техники и главному зоотехнику по кормлению. На хуторе Подольхи Новооскольского горокруга опубликована вакансия технолога молочного производства с заработной платой от 250 тыс. руб. в месяц.

В Воронеже по размеру предлагаемой заработной платы лидирует вакансия главного агронома — специалист может рассчитывать на 200 тыс. руб. в месяц. Управляющему технологу в городе готовы платить 150 тыс. руб. в месяц. В селе Нижнедевицкое Воронежской области ищут тракториста-машиниста с зарплатными ожиданиями в 142,5 тыс. руб. в месяц.

В селе Отрешково Курской области ищут главного технолога, готового работать за 150 тыс. руб. в месяц.

В Липецкой области наиболее привлекательное зарплатное предложение в 250 тыс. руб. в месяц предусмотрено для главного агронома проекта по выращиванию клубники. В поселке Лев Толстой разместили вакансию тракториста с зарплатой от 161 тыс. руб. в месяц. В Липецке сервисному инженеру готовы платить 110 тыс. руб. в месяц.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в Тамбовской области может претендовать на зарплату в 150 тыс. руб. в месяц. Работу механизатора-комбайнера в регионе оценивают в 100 тыс. руб. В Тамбове агроному готовы предложить 130 тыс. руб. в месяц.

В начале 2025 года количество вакансий во всех отраслях в Черноземье сократилось в среднем на 11%. Наибольшее снижение наблюдалось в Орловской области (–22%).

Кабира Гасанова