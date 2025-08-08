Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область принимает финал четвертой молодежной Спартакиады

На базе парусного центра областной спортивной школы №3 Таганрога проходит финал четвертой Спартакиады молодежи России. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В соревнованиях принимают участие около ста человек из 18 регионов страны в возрасте до 24 лет.

По словам господина Слюсаря, Ростовскую область представляют 11 спортсменов. Спартакиада продлится до 12 августа.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все