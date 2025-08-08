Тамбовское УФАС признало петербургскую компанию недобросовестным подрядчиком

Петербургское ООО «Нордик Палвелу» включено в реестр недобросовестных подрядных организаций на три года за нарушение договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

В марте 2024 года компания выиграла аукцион на капремонт двух многоквартирных домов на улицах Пионерской и Физкультурников. Стоимость заключенного договора составила 10,9 млн руб. Подрядчик должен был разработать проектную документацию и отремонтировать крыши в обоих домах, но так и не выполнил работы в доме на первой улице в полном объеме.

По данным Rusprofile, ООО «Нордик Палвелу» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор —Юлия Широкова. Выручка компании в 2024 году составила 35 млн руб., чистая прибыль — 205 тыс. руб.

Прошлым летом липецкое УФАС включило московскую фирму «Мостоотряд-13» в реестр недобросовестных поставщиков на два года за срыв ремонта моста.

Кабира Гасанова