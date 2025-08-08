ПСЖ заплатит €67 млн за украинского защитника

Украинский центральный защитник Илья Забарный переходит из английского «Борнмута» в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, ПСЖ согласовал с футболистом пятилетний контракт. Сообщается, что сумма трансфера составила €67 млн (включая бонусные выплаты). Забарный пройдет медицинское обследование перед матчем за Суперкубок UEFA. В нем 13 августа победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с лондонским «Тоттенхемом», выигравшим Лигу Европы.

Илье Забарному 22 года. В прошлом сезоне он провел за «Борнмут» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Команда с юга Англии провела лучший сезон в истории, заняв в чемпионате страны девятое место с 56 очками, при этом украинец, купленный ей в январе 2023 года у киевского «Динамо» за €22,7 млн, стал одним из ключевых игроков клуба.

Таисия Орлова