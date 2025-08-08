Петербуржцам могут запретить вырывать черемшу с корнями

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили инициативу, направленную на сохранение популяций дикорастущих многолетних луковичных травянистых растений, в том числе черемши. В случае ее принятия петербуржцам запретят вырывать кусты с корнями.

На сайте городского парламента появился законопроект, авторами которого выступили Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Марина Шишкина. Популяции растений могут исчезнуть из-за желания граждан собрать их, пересадить на садовые, огородные и приусадебные земельные участки, утверждают депутаты.

«Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга, которым запретить вырывать растения с корнями, заготавливать и (или) повреждать луковицы растений, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника»,— говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Татьяна Титаева