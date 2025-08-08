Ростовская область разработала план модернизации водоснабжения Гуково

В Гуково Ростовской области после возобновления водоснабжения появились новые прорывы труб из-за критического износа коммуникаций. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная в Telegram-канале.

По информации министра, сейчас ведутся аварийные работы на пересечении ул. Матросова и пер. Прохладный, а также на ул. Транспортной. Давление временно снижено в пос. шахты Антрацит, х. Платово и пос. шахты 24-26. Подача воды полностью прекращена в пос. шахты Октябрьская.

«Областной водоканал подготовил пятилетнюю инвестиционную программу для решения проблем. План включает реконструкцию участков между улицами Бетонная перемычка и Ростовская, отрезка от НС5 до камеры переключения, а также обновление четырех насосных станций»,— приводятся в сообщении слова госпожи Пшеничной.

Одновременно принимаются экстренные меры: увеличено количество аварийных бригад, налажен постоянный контроль состояния сетей. Для жителей организована доставка воды по заявкам.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Гуково объявили режим повышенной готовности из-за проблем с водоснабжением.

Валентина Любашенко