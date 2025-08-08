Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Они длились более двух часов. За это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

В пресс-службе авиагавани сообщили, что регулярное расписание полетов стабилизируется через 1–2 дня. По состоянию на 15:51 мск на вылет задерживаются 14 рейсов, следует из онлайн-табло аэропорта. На прилет — 16.

В 12:50 мск мэр Сочи Андрей Прошунин объявил угрозу атаки БПЛА. В городе работала система ПВО. Позже господин Прошунин сообщил, что пострадавших и разрушений в Сочи нет. Вся инфраструктура работает штатно.