В аэропорту Сочи временно ограничены прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи временно введены ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Сообщение о вводе ограничений поступило в 12:59 мск. «Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров»,— подчеркивается в пресс-релизе аэропорта.

В 11:43 мск Росавиавция объявила о введении ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту Геленджика.

Жители Сочи сообщают о звуках взрывов. В поселке Дагомыс недалеко от города было слышно как минимум четыре.

Ранее в Telegram-канале Минобороны отчитались о сбитии 13 беспилотников ВСУ с 9:45 до 11:15 мск. Два из них были уничтожены над территорией Краснодарского края.