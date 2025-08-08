Футболисты сборной России сыграют с командой Боливии

Сборная России по футболу впервые встретится с командой Боливии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Товарищеский матч пройдет 14 октября на московской «ВТБ Арене».

Предстоящий матч станет вторым для сборной России в октябре. 10 октября национальная команда встретится с иранцами в Волгограде.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Боливии занимает 78-е место. Российская команда располагается на 35-й строчке.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова