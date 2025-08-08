В результате атак беспилотников ВСУ пострадали два белгородца

В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Казинка Валуйского округа мирная жительница пострадала после взрыва дрона на дороге. Она обратилась в Валуйскую центральную райбольницу, где ей диагностировали баротравму. Пациентке оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет продолжать амбулаторно. Взрыв также повредил окна в коммерческом здании.

В районе села Устинка Белгородского района мирный житель был ранен при атаке FPV-дрона на его автомобиль. У пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в горбольницу №2 Белгорода. Автомобиль также получил повреждения.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали три человека. Повреждения получили 13 жилых помещений и 15 транспортных средств.

Алина Морозова