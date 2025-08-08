В медучреждения Дона поступило 83 легковых автомобиля

Автопарки 23 медицинских учреждений Ростовской области пополнились 35 новыми легковыми автомобилями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Эти транспортные средства предназначены для перевозки пациентов на лечение и для доставки медикаментов в отдаленные районы. За счет увеличения автопарка врачи смогут быстрее добираться до пациентов и оказывать им необходимую помощь.

Покупка автомобилей осуществлялась в рамках региональной программы «Обновление инфраструктуры первичной медицинской помощи».

«На приобретение легковых автомобилей для медицинских учреждений из федерального и регионального бюджетов было выделено около 100 млн руб. Новые транспортные средства поступили в больницы Азовского, Аксайского, Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Волгодонского районов, Донецка и других муниципальных образований»,— сообщил Юрий Слюсарь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с внесением поправок в региональный бюджет, расходы на здравоохранение выросли на 1,44 млрд руб., достигнув общего объема 40,5 млрд руб. Основная часть средств пойдет на создание современных приемных отделений, проведение капремонта и закупку медицинского оборудования для больниц.

Наталья Белоштейн