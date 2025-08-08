Лукашенко не видит в своем сыне Николае преемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сыну Николаю не нравится, когда в СМИ его называют преемником. По словам президента, он не видит сына в большой политике, несмотря на то, что Николай ей интересуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В меру какой-то оппозиционный он. Хотя он поддерживает мои действия, он разбирается, он читает и вашу всю эту гадость на американском языке. <…> Я от него ничего не скрываю»,— сказал господин Лукашенко в интервью Time (цитата по сайту администрации белорусского президента).

Он добавил, что хотел бы видеть на посту президента Белоруссии «нормального, вменяемого человека». Сам господин Лукашенко не планирует участвовать в следующих выборах, рассказал он в интервью.