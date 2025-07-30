Скидки на вторичное жилье в Петербурге во втором квартале года составили в среднем 4,6%

По итогам второго квартала текущего года срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (срок экспозиции) в российских городах-миллионниках сократился на 2,7% — до 108 дней. Это первое снижение за последние полтора года. На протяжении всего 2024 года срок экспозиции лишь увеличивался. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге во II квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры увеличился на 4% — до 120 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, стало меньше на 0,4%, а доля объявлений, где собственники повышали цену, не изменилась и осталась в значении 7,8%. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в городе на Неве за этот период составил 4,6%.

Также продавцы, по данным экспертов рынка, стали чаще снижать цены. Если в первом квартале года доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 48% по всем российским мегаполисам, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 53%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале 2025-го она составляет 8,1%, в то время как в начале года была 9,2%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам шести месяцев текущего года на рынок Санкт-Петербурга было выведено 997 тыс. кв. м новой жилой недвижимости, что в 1,6 раза превышает суммарный объем первичного спроса за полугодие.

Андрей Цедрик