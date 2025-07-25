Украинские саперы получили по 16 лет колонии за минирование Курской области

Троих боевиков инженерно-саперной роты 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины — старшего солдата Василия Павлюковича, солдат Михаила Костюка и Александра Иваненко, — которые минировали села Курской области, признали виновными в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил их к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что 13 декабря 2024 года саперы пересекли границу России в Суджанском районе Курской области, установили 34 противотанковые мины рядом с селом Кремяное Кореневского района и заняли неподалеку наблюдательно-огневые позиции. Террористы препятствовали эвакуации населения, применяли оружие против российских мирных жителей и военных.

14 декабря Павлюковича, Костюка и Иваненко взяли в плен и передали следственным органам.

Накануне 21-летний воронежец Александр Белов получил 18 лет в колонии строго режима за подготовку теракта и госизмену.

Юрий Голубь