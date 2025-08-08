В Челябинской области рядового осудили на 13 лет колонии за самоволку и драку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По совокупности приговоров ему назначили 13 лет колонии лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 30 марта рядовой не прибыл на службу в воинскую часть в Челябинской области. До задержания полицией 22 июня он находился в Аше.

Ранее, в июле этого года, контрактника уже осудили за самоволку в период мобилизации, а также за умышленное причинение вреда здоровью. Тогда его приговорили к 10 годам лишения свободы. По совокупности приговоров рядовому назначено 13 лет колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска