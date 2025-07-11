В Челябинской области контрактник получил 10 лет колонии за самоволку и драку

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту за самовольное оставление воинской части и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека во время драки. Ему назначили десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 9 сентября прошлого года рядовой должен был вернуться из медучреждения в воинскую часть в Донецке, но вместо этого уехал в Ашу в Челябинской области. Там в ночь на 28 декабря того же года, распивая спиртное в развлекательном заведении, контрактник подрался с другим посетителем из-за внезапного конфликта. Полиция задержала военнослужащего в тот же день.

Помимо этого, следствие установило, что рядовой ранее уже был судим, однако он не отбыл наказание из-за прохождения военной службы.

Приговор не вступил в законную силу.