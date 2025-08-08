В офисе Нетаньяху опровергли сообщения о перепалке с Трампом из-за голода в Газе

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прокомментировала недавнюю публикацию NBC News. В ней утверждалось, что президент США Дональд Трамп накричал на израильского премьера из-за голода в секторе Газа.

Сообщение является «абсолютным фейком», следует из заявления канцелярии.

По информации NBC News, господин Нетаньяху заявил по телефону Дональду Трампу, что в секторе Газа нет голода, а сообщения о нем сфабрикованы палестинским движением «Хамас». Американский президент перебил его и перешел на крик, утверждал телеканал.